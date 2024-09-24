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Общество

Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове

01 октября 2024 11:45  [76] Общество

Фото: группа инспекции госстройнадзора Нижегородской области в соцсети "Вконтакте"

ООО "Первая нижегородская инфраструктура спорта" приступила к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает инспекция госстройнадзора региона.

Новый спорткомплекс будет построен на месте старого недостроенного ФОКа в районе пересечения улиц Зайцева, Ростислава Алексеева и проспекта Кораблестроителей (ЖК "Корабли"). Недостроенный спорткомплекс в настоящее время снесен.

Новый ФОК общей площадью 8,5 тысяч кв. метров будет состоять из трех блоков.

Одноэтажный первый блок будет включать в себя каток с искусственным льдом. Размер игровой площадки - 60x30 метров.

"Второй блок предусмотрен для административных и бытовых нужд. Здесь запроектирован тренажерный зал, залы тяжелой атлетики, единоборств, аэробики, настольного тенниса. На площадях третьего одноэтажного блока появится универсальный спортивный зал для игр в волейбол, баскетбол, гандбол", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что строительством ФОКа на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть инвестконтракт, а здание осталось недостроенным. В ноябре 2019 года оно было передано в региональную собственность.

Также ранее сообщалось, что Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября 2022 года озвучил стоимость строительства нового ФОКа в Сормове, она превысит 930 млн рублей.

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Теги:
Сормовский район ФОК
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