Автоюристы выступили за проверку ОСАГО дорожными камерами Общество

Фото: krd.ru

В России с 1 марта 2025 года начнут проверять наличие ОСАГО с помощью дорожных камер. Насколько это реально и для чего необходимо, рассказал телеканалу "360" автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт поддержал данную идею, пояснив, что таким образом рано или поздно все водители обзаведутся полисами. В случае, если водитель станет виновником ДТП, то пострадавший сможет быстрее начать ремонт за счёт страховой компании, а потом уже взыскивать деньги.

"Если будут приходить штрафы ежедневно [...] за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис", — отметил юрист.

Также Славнов добавил, что подобная идея о штрафах для водителей без ОСАГО существует давно, но её не получается воплотить в жизнь.

"Почему-то всё не можем подвести к общему знаменателю. То у нас базы не подходят, то кто-то базу не даёт — то ли эмвэдэшники, то ли страховщики, — то слить её невозможно, то одно, то второе, то третье", — рассказал он.

Как сообщалось ранее, кабинет министров поддержал законопроект, который устанавливает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление авто без полиса/ОСАГО.