Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2024 15:58  [47] Нижегородские добровольцы перед отправкой на СВО получили письма от школьников
07 октября 2024 15:29  [79] Автоюристы выступили за проверку ОСАГО дорожными камерами
07 октября 2024 15:06  [102] Теплосетевой комплекс и источники "Теплоэнерго" переведены на зимний гидравлический режим
07 октября 2024 14:36  [149] ИТ-конференция "Импульс Т1" открылась в Нижнем Новгороде
07 октября 2024 14:27  [126] Работы по очистке участка Петряевского дренажного канала завершаются в Нижнем Новгороде
07 октября 2024 14:02  [139] Центробанк выпустил золотую 100-рублёвую монету
07 октября 2024 13:45  [165] Новый тренажерный комплекс появился на третьем озере Щелоковского хутора
07 октября 2024 13:24  [162] Фонтаны парка "Швейцария" завершают работу 7 октября свето-музыкальным шоу
07 октября 2024 12:42  [188] Второй этап голосования за лучшего участкового стартовал в Нижегородской области
07 октября 2024 10:21  [218] Починковский учитель Анна Ильина стала участницей Всероссийского форума классных руководителей
Общество

Автоюристы выступили за проверку ОСАГО дорожными камерами

07 октября 2024 15:29  [79] Общество

Фото: krd.ru

В России с 1 марта 2025 года начнут проверять наличие ОСАГО с помощью дорожных камер. Насколько это реально и для чего необходимо, рассказал телеканалу "360" автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт поддержал данную идею, пояснив, что таким образом рано или поздно все водители обзаведутся полисами. В случае, если водитель станет виновником ДТП, то пострадавший сможет быстрее начать ремонт за счёт страховой компании, а потом уже взыскивать деньги.

"Если будут приходить штрафы ежедневно [...] за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается: ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис", — отметил юрист.

Также Славнов добавил, что подобная идея о штрафах для водителей без ОСАГО существует давно, но её не получается воплотить в жизнь.

"Почему-то всё не можем подвести к общему знаменателю. То у нас базы не подходят, то кто-то базу не даёт — то ли эмвэдэшники, то ли страховщики, — то слить её невозможно, то одно, то второе, то третье", — рассказал он.

Как сообщалось ранее, кабинет министров поддержал законопроект, который устанавливает штраф от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление авто без полиса/ОСАГО.

Напомним, что территориальный коэффициент ОСАГО хотят снизить для Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
видеонаблюдение ОСАГО Штраф
Поделиться:
Новости по теме
06 сентября 2024 08:55  [738] Территориальный коэффициент ОСАГО хотят снизить для Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph