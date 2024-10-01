Около 7 тысяч многоквартирных домов получают тепло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде по данным на 7 октября тепло получают 6 884 многоквартирных дома и 559 учреждений социальной сферы. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры мэрии.

В городе запущены в работу все 129 муниципальных котельных. Домоуправляющие компании продолжают работу внутри зданий по доведению тепла в жилые помещения. В жилищном департаменте пояснили, что, если в доме в подъезде есть отопление, то значит ресурс из котельной для здания поступает. Для вызова слесаря нужно обратиться в свою домоуправляющую компанию или ТСЖ.

Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".

Напомним, теплосетевой комплекс и источники "Теплоэнерго" переведены на зимний гидравлический режим.