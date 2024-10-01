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Общество

Тепло в Нижнем Новгороде получают почти 4,5 тысячи многоквартирных дома

03 октября 2024 17:07  [61] Общество

По данным на 3 октября тепло в Нижнем Новгороде поступает в 4 426 многоквартирных дома. Кроме того, отопление дали в 445 учреждениях соцсферы. Об этом сообщает департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

На данный момент основные работы идут внутри зданий. В департаменте пояснили, что, если в квартире отопление есть хотя бы в одной из комнат или в подъезде дома, это означает, что ресурс из котельной в дом поступает. Для того, чтобы тепло пришло в каждую комнату или кухню, слесарь должен проверить трубы отопления. Для вызова слесаря необходимо обращаться в свой ДУК или ТСЖ.

Напомним, что горячие линии по вопросам теплоснабжения работают в каждой из районных администраций города, в домоуправляющих, ресурсоснабжающих компаниях и на платформе "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил подготовку к отопительному сезону. Также сообщалось, что более 270 учреждений соцсферы получают тепло в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоснабжение
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