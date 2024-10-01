Мэрия намерена продать часть усадьбы Мичуриной на Большой Покровской Общество

Фото: autotravel-nn.ru

Администрация Нижнего Новгорода планирует выставить на торги нежилое помещение во флигеле усадьбы А.В. Мичуриной на улице Большой Покровской, 12и. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь помещения, расположенного на втором этаже здания, составляет 35,4 кв. метра. Сам флигель усадьбы был построен в 1864 году.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит оценить рыночную стоимость объекта и выставить его на аукцион.

Напомним, усадьба Разумовой XIX века выставлена на продажу в Ветлуге за 1 рубль.