Мэрия намерена продать часть усадьбы Мичуриной на Большой Покровской

Фото:
Администрация Нижнего Новгорода планирует выставить на торги нежилое помещение во флигеле усадьбы А.В. Мичуриной на улице Большой Покровской, 12и. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Площадь помещения, расположенного на втором этаже здания, составляет 35,4 кв. метра. Сам флигель усадьбы был построен в 1864 году.
Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит оценить рыночную стоимость объекта и выставить его на аукцион.
Напомним, усадьба Разумовой XIX века выставлена на продажу в Ветлуге за 1 рубль.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+