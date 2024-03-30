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Культура и отдых

Усадьба Разумовой XIX века выставлена на продажу в Ветлуге за 1 рубль

19 апреля 2024 15:42  [68] Культура и отдых

Фото: торги-россии.рф

Дом с воротами купчихи Лидии Разумовой в городе Ветлуга в Нижегородской области выставлен на торги. Об этом сообщается на сайте "Торги России".

Старинная усадьба площадью 319,9 кв. метров расположена на улице Алешкова, 70. На данный момент двухэтажное кирпичное здание находится в неудовлетворительном состоянии. Особняк находится в собственности Ветлужского района. 

Стартовая цена старинного дома составляет один рубль. Шаг конкурса - 209,9 тысяч рублей. Заявки принимаются до 13 мая.

СПРАВКА:

Дом с воротами купчихи Лидии Разумовой был построен в конце XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время в особняке находилась сначала земская, а потом центральная ветлужская аптека. С 1989 года здесь располагается военный комиссариат.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.

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Теги:
Ветлужский район ОКН
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