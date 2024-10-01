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Общество

Призывная кампания продолжается в районах Нижнего Новгорода

08 октября 2024 13:32  [149] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Призывная кампания продолжается в районах Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, призыв в Приокском районе проходит в штатном режиме. Если молодой человек призывного возраста учится или имеет ограничения, он получает отсрочку. В случае отсутствия у призывника отсрочки он направляется на медицинское обследование и комиссию, на которой принимается решение о его дальнейшей судьбе. Комиссия и обследования проводятся 2 раза в неделю. На данный момент в Приокском районе уже прошло две таких комиссии.

В районной администрации отмечают, что решение о призыве или отсрочке принимается на комиссии под председательством главы Приокского района Михаила Шатилова. Кроме того, в состав комиссии входят военный комиссар Приокского района и Новинского сельсовета Александр Лобанов, представители органов внутренних дел, управления социальной защиты населения и управления образования и врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан.

По данным военного комиссариата Приокского района и Новинского сельсовета, призывников будут направлять в воздушно-десантные и сухопутные войска, в инженерные войска, в Национальную гвардию РФ, а также в военно-морской флот.

Напомним, что департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода до 30 декабря текущего года проводит горячую телефонную линию "По вопросам призыва на военную службу граждан призывных возрастов осенью 2024 года".  Звонки принимаются с понедельника по четверг – с 10:00 до 17:00, в пятницу и предпраздничные дни – с 10:00 до 16:00. Телефон горячей линии: 467-10-90 (доб. 5601).

Напомним, осенний призыв граждан на военную службу начался в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Всего ряды Вооруженных сил РФ во время осеннего призыва пополнят более 2 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Армия
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