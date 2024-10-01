Нижегородского бизнесмена осудили за хищение 4 млн рублей при установке ПО в госучреждениях

Суд вынес приговор бизнесмену за хищение и отмывание средств при поставке программного обеспечения для госучреждений Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Судом установлено, что в 2019 - 2020 годах руководитель фирмы заключил контракты с государственными учреждениями, в том числе, с организациями водного транспорта, на поставку программного обеспечения фирмы "Майкрософт". Однако, после установки программное обеспечение на устройствах не работало и не прошло активацию.
В результате госучреждениям был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей. Часть полученных средств в размере 1,8 млн рублей бизнесмен легализовал, переведя их по фиктивным договорам займа на подконтрольную ему фирму.
На предпринимателя завели уголовные дела за мошенничество и отмывание денежных средств.
Суд приговорил бизнесмена пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
Кроме того, по искам Приволжского транспортного прокурора суд взыскал с осужденного более 4 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного госучреждениям.
Напомним, подрядчика осудили по делу о мошенничестве при ремонте ж/д путей в Нижнем Новгороде.
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