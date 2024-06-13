Подрядчика осудили по делу о мошенничестве при ремонте ж/д путей в Нижнем Новгороде

Канавинский райсуд вынес приговор руководителю подрядной организации по делу о мошенничестве при ремонте железнодорожных путей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Суд установил, что в 2018-2019 годах на одной из станций Горьковской железной дороги проводился текущий ремонт подкрановых путей. Руководитель организации обманным путем подписал с руководством железнодорожной компании документы о выполнении работ. Однако фактически часть работ подрядчик не выполнил. Полученные средства подозреваемый перевел на подконтрольную ему фирму-однодневку.
В результате ГЖД был причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей. На главу подрядной организации завели дело.
Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Кроме того, суд взыскал с осужденного более 17 млн рублей за компенсацию ущерба, причиненного железной дороге.
Напомним, ранее по этому делу был осужден бывший начальник Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.
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