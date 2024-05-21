Экс-начальника структуры ГЖД в Нижнем Новгороде осудили за причинение ущерба на 17 млн рублей Общество

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении бывшего начальника Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2018 года обвиняемый подписал акты о выполнении подрядчиком работ по текущему ремонту подкрановых путей на станции Доскино. При этом он знал, что часть путевого хозяйства подрядная организация не отремонтировала, и для ремонта были использованы бывшие в употреблении материалы.

Однако обвиняемый фактически принял невыполненные и некачественные работы. В результате железнодорожной организации причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.

Уголовное дело в отношении директора подрядной организации о хищении более 17 млн рублей, выделенных на ремонт железнодорожного пути, находится на рассмотрении в суде.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.