Экс-начальника структуры ГЖД в Нижнем Новгороде осудили за причинение ущерба на 17 млн рублей

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении бывшего начальника Горьковской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в декабре 2018 года обвиняемый подписал акты о выполнении подрядчиком работ по текущему ремонту подкрановых путей на станции Доскино. При этом он знал, что часть путевого хозяйства подрядная организация не отремонтировала, и для ремонта были использованы бывшие в употреблении материалы.
Однако обвиняемый фактически принял невыполненные и некачественные работы. В результате железнодорожной организации причинен ущерб на сумму более 17 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Суд запретили ему занимать определенные должности в течение трех лет.
Уголовное дело в отношении директора подрядной организации о хищении более 17 млн рублей, выделенных на ремонт железнодорожного пути, находится на рассмотрении в суде.
Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.
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