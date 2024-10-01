ФК "Пари НН" сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА Спорт

ФК "Пари НН" сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Согласно информации, игра пройдет 13 октября в Москве на стадионе "Октябрь". Вход свободный.

Ранее сообщалось, что второй этап тестирования проекта академии футбола "Пари НН" прошел на Бору. Напомним также, что ФК "Пари НН" расторг контракт с Сашей Иличем.