ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей

Фото:
Торговый центр "Этажи" на улице Белинского в Нижнем Новгороде выставили на торги за 595 млн рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений Авито.
Здание было построено в 1979 году, а в 2007 году здесь был проведен капремонт. В торговом центре функционирует два грузовых лифта и два пассажирских панорамных.
Общая площадь торгового центра составляет 10840, 5 кв. метров. В настоящее время он полностью заполнен арендаторами, в частности, здесь располагаются магазины "Спортмастер", "М.видео", "Модный город", а также фитнес-клуб "Физкульт-Старт" и кафе "Мир пиццы".
Напомним, ранее владельцы ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде планировали переделать его в офисный центр.
Также ранее сообщалось, что соседний с ТЦ "Этажи" торговый центр “Шоколад” в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии за 320 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+