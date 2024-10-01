ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде выставили на торги почти за 600 млн рублей Экономика

Фото: Яндекс. Панорамы

Торговый центр "Этажи" на улице Белинского в Нижнем Новгороде выставили на торги за 595 млн рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений Авито.

Здание было построено в 1979 году, а в 2007 году здесь был проведен капремонт. В торговом центре функционирует два грузовых лифта и два пассажирских панорамных.

Общая площадь торгового центра составляет 10840, 5 кв. метров. В настоящее время он полностью заполнен арендаторами, в частности, здесь располагаются магазины "Спортмастер", "М.видео", "Модный город", а также фитнес-клуб "Физкульт-Старт" и кафе "Мир пиццы".

Напомним, ранее владельцы ТЦ "Этажи" в Нижнем Новгороде планировали переделать его в офисный центр.

Также ранее сообщалось, что соседний с ТЦ "Этажи" торговый центр “Шоколад” в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии за 320 млн рублей.