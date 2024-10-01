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Общество

Юрий Шалабаев поручил завершить благоустройство сквера у метромоста за две недели

08 октября 2024 17:58  [7] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главе администрации Канавинского района Артему Иванову завершить благоустройство территории в границах улиц Марата-Советской у метромоста в течение двух недель. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Глава города вместе с активными жителями Канавинского района посетил благоустраиваемый сквер в границах улиц Марата-Советской рядом с метромостом. На месте руководитель подрядной организации Алексей Ефремов рассказал главе города, что при благоустройстве на территории были обнаружены остатки строений, погреба и кусты, поэтому потребовалось внести изменения в проект.

"Это вызвало некоторую задержку. Сейчас мы заканчиваем укладку покрытия и останется установка малых архитектурных форм. Планируем закончить за две недели", - отметил Ефремов.

Глава города назвал причины для переноса сроков благоустройства территории объективными, однако отметил, что подрядчик должен был предложить инструменты решения возникших вопросов по переносу сдачи объекта.

"Жители надеялись, что смогут погулять по этой территории летом, в хорошую погоду. Безусловно, подрядчика в соответствии с контрактом ожидает большой штраф", - добавил Шалабаев.

Артем Иванов сообщил, что территория в границах улиц Марата-Советской – это последнее общественное пространство, которое должны сдать в районе по проекту "Формирование комфортной городской среды".

"Здесь же есть одна интересная особенность: впервые в районном благоустройстве применили покрытие "тэрравэй", который похож на песчаный берег. Материал, способный пропускать влагу и воздух, производится каменной крошки", - отметил глава Канавинского района.

Напомним, благоустройство территории у метромоста в Нижнем Новгороде планировалось завершить до 15 августа.

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Теги:
Благоустройство ФКГС
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