Территорию у метромоста в Нижнем Новгороде благоустроят за 100 млн рублей

Фото:
Администрация Канавинского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства территории в границах улиц Советской, Марата, метромоста и улицы Ивана Романова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит вырубить старые деревья и кустарники и высадить живую изгородь, а также ивы, клены, яблони, сирень и иргу, выложить дорожки брусчаткой, построить водоотводы и установить наружное освещение.
Также здесь обустроят скейт-парк, установят трибуну, велопарковку, перголы с качелями и скамьи.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 99,2 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода. Заявки принимаются до 3 мая.
Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Работы должны завершиться до 15 августа.
Напомним, бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+