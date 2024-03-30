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Общество

Территорию у метромоста в Нижнем Новгороде благоустроят за 100 млн рублей

17 апреля 2024 10:49  [90] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Администрация Канавинского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства территории в границах улиц Советской, Марата, метромоста и улицы Ивана Романова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить старые деревья и кустарники и высадить живую изгородь, а также ивы, клены, яблони, сирень и иргу, выложить дорожки брусчаткой, построить водоотводы и установить наружное освещение.

Также здесь обустроят скейт-парк, установят трибуну, велопарковку, перголы с качелями и скамьи.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 99,2 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Нижнего Новгорода. Заявки принимаются до 3 мая.

Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 15 августа.

Напомним, бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район
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