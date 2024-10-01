Несколько киберполигонов планируется создать в Нижегородской области Общество

Фото: компания "Positive Technologies"

Правительство Нижегородской области, АНО "НЕЙМАРК" и компания Positive Technologies договорились о создании киберполигонов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Соответствующее соглашение на форуме "Кибертех" в Москве подписали замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, директор АНО "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и директор по стратегическим проектам компании "Positive Technologies" Сергей Ломака.

Стороны договорились работать над обеспечением киберустойчивости региональных и муниципальных ведомств, повышать уровень образования и подготовки кадров в сфере кибербезопасности.

"Информационные ресурсы органов власти различных уровней регулярно подвергаются кибератакам. Чтобы эти попытки злоумышленников не оказались успешными, мы привлекаем коллег с серьезным опытом в сфере кибербеза. Кроме того, планируем создать в регионе киберполигоны для практической подготовки специалистов в этой области, проводить киберучения для оценки киберустойчивости инфраструктуры области",- рассказал Поляков.

Валерий Черепенников добавил, что кибербезопасность – одно из самых динамично развивающихся направлений в IТ- cфере.

"НЕЙМАРК" имеет большую экспертизу по кибербезу. В этом году мы вместе с НГТУ запустили сетевую профильную программу подготовки специалистов. Также у нас работает Центр информационной безопасности. Уверен, что взаимодействие с нашими партнерами выведет кибербез в Нижегородской области на новый уровень",- подчеркнул Черепенников.

Напомним, три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде завершено на 70%.