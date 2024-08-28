Дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

"Главное управление по строительству и ремонту метрополитена" объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги от улицы Малой Ямской до домов №№ 17 и 18 по улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Об это сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дорога пролегает параллельно строящимися общежитиям межвузовского IТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Подрядчику предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие, разобрать старые тротуары из бетонных плит и обустроить новые из брусчатки, установить водоприемные лотки, а также посеять газон.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 11 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 4 октября, итоги аукциона подведут 9 октября.

Ремонт дороги должен завершиться до 30 ноября 2024 года.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь ведется строительство 12 из 18 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК".