Дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей

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"Главное управление по строительству и ремонту метрополитена" объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги от улицы Малой Ямской до домов №№ 17 и 18 по улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Об это сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Дорога пролегает параллельно строящимися общежитиям межвузовского IТ-кампуса "НЕЙМАРК".
Подрядчику предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие, разобрать старые тротуары из бетонных плит и обустроить новые из брусчатки, установить водоприемные лотки, а также посеять газон.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 11 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 4 октября, итоги аукциона подведут 9 октября.
Ремонт дороги должен завершиться до 30 ноября 2024 года.
Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.
В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь ведется строительство 12 из 18 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК".
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