Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2024 13:22  [4] Дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей
23 сентября 2024 12:36  [108] Одиннадцать автобусов возобновили движение по улице Белинского
23 сентября 2024 12:13  [139] Сочи и Нью-Йорк стали самыми дорогими местами отдыха россиян в сентябре
23 сентября 2024 11:38  [144] Строительство дома началось на месте снесенного кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде
23 сентября 2024 11:15  [159] Приложением "Госуслуги.Дом" пользуются более 130 тысяч нижегородцев
23 сентября 2024 10:46  [320] Движение ограничили на трех участках арзамасской трассы из-за ремонта
23 сентября 2024 10:12  [192] Авторский проект по ФКГС запустили на портале Муниципалитеты.рф
23 сентября 2024 09:58  [207] Новая схема мошенников с благотворительными сайтами появилась в России
23 сентября 2024 09:41  [199] Погода в Нижегородской области на этой неделе качнётся от заморозков до летних температур
23 сентября 2024 08:38  [223] Следующая перепись населения в России пройдёт в 2030 году в цифровом формате
Общество

Дорогу к строящемуся IT-кампусу в Нижнем Новгороде отремонтируют за 11 млн рублей

23 сентября 2024 13:22  [4] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

"Главное управление по строительству и ремонту метрополитена" объявило аукцион по выбору подрядчика для ремонта дороги от улицы Малой Ямской до домов №№ 17 и 18 по улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Об это сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Дорога пролегает параллельно строящимися общежитиям межвузовского IТ-кампуса "НЕЙМАРК".

Подрядчику предстоит отремонтировать асфальтобетонное покрытие, разобрать старые тротуары из бетонных плит и обустроить новые из брусчатки, установить водоприемные лотки, а также посеять газон.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 11 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 4 октября, итоги аукциона подведут 9 октября.

Ремонт дороги должен завершиться до 30 ноября 2024 года.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почётного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. В настоящее время здесь ведется строительство 12 из 18 общежитий IT-кампуса "НЕЙМАРК".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
05 октября 2022 15:09  [1953] Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph