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Политика

Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары

09 октября 2024 09:28  [142] Политика

Фото: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Экс-мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым заместителем главы Самары. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"В областном центре накопилось много проблемных вопросов, требующих безотлагательных решений. У Ивана Николаевича большой опыт административной, хозяйственной работы. Уверен, его профессиональный опыт поможет в развитии города", - написал губернатор Самарской области в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Иван Носков назвал Дзержинск одним из самых перспективных городов России. Напомним, что Иван Носков досрочно сложил полномочия главы города на внеочередном заседании Думы Дзержинска.

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