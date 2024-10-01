Бронирование отелей стало возможным на Авито Путешествиях Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Пользователи Авито Путешествий теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. С 8 октября на платформе добавилась возможность безопасно забронировать номер более чем в 13 000 отелей по всей России.

Сервис был запущены в апреле 2024 года, когда компания объявила о скором появлении возможности бронирования отелей. Сегодня порядка 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. Здесь можно сравнить цены и выбрать самый подходящий вариант.

Среди тысяч вариантов забронировать номер на платформе уже можно в том числе в таких знаковых отелях, как "Метрополь" (Москва), "Астория" (Санкт-Петербург), Grand Karat Sochi (Сочи), Краснодар Марриотт Отель (Краснодар), Hyatt Regency Ekaterinburg (Екатеринбург), "ЛОТТЕ Отель Владивосток" (Владивосток), TASIGO Kazan Palace (Казань), Grand Autograph Hotel Novosibirsk и другие.

"Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на Авито. Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%. С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране", — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

Согласно опросу портала, при выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24%). Как и в случае с краткосрочным бронированием квартир и загородного жилья, платформа гарантирует путешественникам безопасность сделки: пользователь оплачивает гостиничный номер прямо на сервисе, а также может отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок. Каждый третий респондент (33%) отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки: служба поддержки работает для пользователей круглосуточно.

Еще 20% респондентов отметили большое число предложений на платформе: там теперь представлено более 13 000 отелей по всей России. Для бронирования отеля гостю необходимо выбрать желаемые даты и оплатить бронь через сервис Авито. По данным опроса, 44% россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании.