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Общество

Хостел горел ночью на улице Рождественской в Нижнем Новгороде

09 октября 2024 11:26  [115] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Административно-жилое здание загорелось на улице Рождественской в Нижнем Новгороде в ночь с 9 на 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в здании поступила на пульт дежурного МЧС ночью 9 октября. В начале шестого часа утра пожар был потушен на площади 150 кв. метров. Ликвидацией возгорания занимались 57 специалистов, было задействовано 15 единиц техники.

Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще одного человека спасли сотрудники МЧС.

Выяснением причин возгорания займутся дознаватели.

По данным открытых источников, в здании расположен хостел, паб и бар.

Напомним, магазин стройматериалов загорелся утром 9 октября в Нижнем Новгороде.

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Теги:
МЧС Пожар
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