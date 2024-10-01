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Общество

Более 50 брошенных авто убрали с начала года в Советском районе

09 октября 2024 13:49  [7] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Советском районе Нижнего Новгорода с начала года было убрано 54 брошенных и разукомплектованных автомобиля, сообщили в администрации района.

Брошенные автомобили были обнаружены на улицах Бекетова, Ивлиева, Старокузнечихинской, проспекту Гагарина, бульвару 60-летия Октября и другим адресам. Собственники самостоятельно убрали 38 таких авто, еще 16 вывезли ответственные службы.

В администрации района уточнили, что автовладельцу необходимо предъявить удостоверение личности и документы на транспортное средство по месту его хранения. Для дальнейшей эксплуатации автомобиля нужно оплатить услугу за его перемещение на спецстоянку и хранение.

При выявлении таких автомобилей на лобовом стекле машины размещается уведомление о необходимости убрать транспортное средство. Если в течение 10 дней данное требование не исполняется, автомобиль перемещают на стоянку временного хранения на улице Деловая.

Сообщить адреса брошенных автомобилей на территории Советского района жители могут в администрацию района.

Ранее сообщалось, что более 80 брошенных авто убрано с улиц Нижегородского района с начала года.

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Теги:
Автомобили Советский район Эвакуаторы
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