Более 80 брошенных авто убрано с улиц Нижегородского района с начала года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С улиц Нижегородского района в 2024 году было убрано 82 брошенных и разукомплектованных автомобиля. Как сообщает районная администрация, все работы выполнены собственниками и ответственными службами.

Всего с начала года на территории района было выявлено 105 таких авто, по 23 из них сейчас продолжается работа.

Особое внимание уделяется автомобилям, которые размещены в местах массового скопления людей, рядом с многоквартирными домами и социально-культурными учреждениями. Только с начала лета на улицах Сергиевской, Максима Горького, Яблоневой, Усилова, Ильинской, 3-я Ямской, Нестерова, Академической, Богдановича, Деловой и др. было обнаружено около 50 брошенных и разукомплектованных авто.

В администрации района пояснили, что при обнаружении таких автомобилей размещается уведомление о необходимости убрать транспортное средство. Если в течение 10 дней данное требование не исполняется, автомобиль вывозят на штрафстоянку. Чтобы забрать машину, владельцу необходимо предоставить удостоверение личности и документы на авто по месту его хранения. Для дальнейшей эксплуатации транспортного средства нужно оплатить услугу за его перемещение и хранение.

Ранее сообщалось, что утилизационный сбор планируют поднять с 1 октября 2024 года.