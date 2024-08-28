Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2024 18:34  [113] Более 80 брошенных авто убрано с улиц Нижегородского района с начала года
11 сентября 2024 18:13  [156] Общественные слушания по проекту продления ветки метро до станции "Сормовская" пройдут в Нижнем Новгороде
11 сентября 2024 17:32  [136] Администрация Нижнего Новгорода увеличит уставной фонд метро на 440 млн рублей
11 сентября 2024 17:23  [126] Проверка новых учебников по истории начнется через несколько дней
11 сентября 2024 17:06  [128] Девять автобусов изменили маршруты из-за строительства здания на улице Тверской в Нижнем Новгороде
11 сентября 2024 16:34  [152] Глеб Никитин подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей в Нижегородской области
11 сентября 2024 16:15  [225] Аварийный дом на улице Генкиной будут расселять и сносить
11 сентября 2024 15:58  [189] Тротуар отремонтируют после встречи Юрия Шалабаева с жителями на улице Веденяпина
11 сентября 2024 15:00  [311] Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах
11 сентября 2024 14:21  [188] Прием заявок по проекту "Вам решать!" на 2025 год начался в Нижегородской области
Общество

Более 80 брошенных авто убрано с улиц Нижегородского района с начала года

11 сентября 2024 18:34  [113] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С улиц Нижегородского района в 2024 году было убрано 82 брошенных и разукомплектованных автомобиля. Как сообщает районная администрация, все работы выполнены собственниками и ответственными службами. 

Всего с начала года на территории района было выявлено 105 таких авто, по 23 из них сейчас продолжается работа.

Особое внимание уделяется автомобилям, которые размещены в местах массового скопления людей, рядом с многоквартирными домами и социально-культурными учреждениями. Только с начала лета на улицах Сергиевской, Максима Горького, Яблоневой, Усилова, Ильинской, 3-я Ямской, Нестерова, Академической, Богдановича, Деловой и др. было обнаружено около 50 брошенных и разукомплектованных авто. 

В администрации района пояснили, что при обнаружении таких автомобилей размещается уведомление о необходимости убрать транспортное средство. Если в течение 10 дней данное требование не исполняется, автомобиль вывозят на штрафстоянку. Чтобы забрать машину, владельцу необходимо предоставить удостоверение личности и документы на авто по месту его хранения. Для дальнейшей эксплуатации транспортного средства нужно оплатить услугу за его перемещение и хранение.

Ранее сообщалось, что утилизационный сбор планируют поднять с 1 октября 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Нижегородский район Эвакуаторы
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2024 11:32  [584] Средняя цена нового авто в России в августе превысила 3,6 млн рублей
04 сентября 2024 12:05  [486] "Буханка" стала самой популярной моделью УАЗа в августе
26 августа 2024 08:24  [1224] Утилизационный сбор планируют поднять с 1 октября 2024 года
21 мая 2024 17:58  [781] Более 40 брошенных автомобилей убрали с улиц Нижегородского района
16 февраля 2023 14:56  [805] Более 100 брошенных автомобилей убрано с улиц Автозаводского района в 2022 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph