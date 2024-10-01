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Бизнес

Нижегородские компании пригласили принять участие в Дне поставщика в сфере "Строительство"

09 октября 2024 16:27  [99] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут принять участие в Дне поставщика по направлению "Строительство". Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие, которое пройдет 29 октября 2 в технопарке "Анкудиновка", организовано областным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным регионального Минпромторга, Дни поставщика дают возможность представителям небольших предприятий пообщаться с коллегами сразу из нескольких крупных организаций одной или смежных отраслей и тем самым увеличить шансы на заключение контрактов. Специалисты центра "Мой бизнес" проанализировали закупочную деятельность ведущих строительных предприятий и сформировали перечень товаров, которые сегодня им необходимы. Так, ведущие региональные компании из сферы строительства заинтересованы в услугах по проектированию и дизайну, а также готовы к сотрудничеству со строительными и коммунальными организациями. Кроме того, предприятия отрасли готовы закупать строительные материалы, оборудование и малые архитектурные формы.

Эксперты центра "Мой бизнес" пригласили к участию в мероприятии в качестве заказчиков ООО "Специализированный застройщик "ННДК" и НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД". У организаций будет возможность пообщаться в формате деловых переговоров, а также провести презентацию своей продукции. Кроме того, представители Минпрома Нижегородской области расскажут об актуальных мерах поддержки, реализуемых в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В Дне поставщика могут принять участие  юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг. Для этого необходимо заполнить анкету на портале "Мой бизнес52" или подать заявку в центре "Мой бизнес".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".

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Теги:
День поставщика Мой бизнес МСП
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