Нижегородские предприниматели примут участие в Дне поставщика в сфере "Металлургия"

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У нижегородских предпринимателей есть возможность принять участие в Дне поставщика по направлению "Металлургия", сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие в технопарке "Анкудиновка проводит областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Эксперты центра "Мой бизнес" в качестве заказчиков пригласили на мероприятие АО "Русполимет" и Выксунский металлургический завод.
На Дне поставщика представители крупных нижегородских металлургических предприятий расскажут потенциальным партнерам о своих потребностях, таких как спецодежда, металлообрабатывающее, складское, стеллажное оборудование, лазерные и плазменные резаки. Кроме того, по данным регионального Минпромторга заказчики готовы к сотрудничеству с подрядными организациями в сфере ремонта и подсобных работ, подбора и обучения персонала.
Во время деловых переговоров потенциальные партнеры смогут пообщаться с заказчиками и узнать, какие требования они предъявляют к поставщикам. Также на мероприятии представители Минпрома расскажут о мерах поддержки, действующих в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Участниками "Дня поставщика" могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету на портале "Мой бизнес52" или подать заявление в центре "Мой бизнес".
Всего с начала текущего года в Нижегородской области прошло восемь отраслевых Дней поставщика по направлениям: судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия гостеприимства, медицинское производство, нефтехимия, легкая и деревообрабатывающая промышленность, пассажирские перевозки и логистика. В мероприятиях приняло участие более 700 предпринимателей.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".
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