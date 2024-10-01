Нижегородские предприниматели примут участие в Дне поставщика в сфере "Металлургия" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

У нижегородских предпринимателей есть возможность принять участие в Дне поставщика по направлению "Металлургия", сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие в технопарке "Анкудиновка проводит областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Эксперты центра "Мой бизнес" в качестве заказчиков пригласили на мероприятие АО "Русполимет" и Выксунский металлургический завод.

На Дне поставщика представители крупных нижегородских металлургических предприятий расскажут потенциальным партнерам о своих потребностях, таких как спецодежда, металлообрабатывающее, складское, стеллажное оборудование, лазерные и плазменные резаки. Кроме того, по данным регионального Минпромторга заказчики готовы к сотрудничеству с подрядными организациями в сфере ремонта и подсобных работ, подбора и обучения персонала.

Во время деловых переговоров потенциальные партнеры смогут пообщаться с заказчиками и узнать, какие требования они предъявляют к поставщикам. Также на мероприятии представители Минпрома расскажут о мерах поддержки, действующих в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Участниками "Дня поставщика" могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету на портале "Мой бизнес52" или подать заявление в центре "Мой бизнес".

Всего с начала текущего года в Нижегородской области прошло восемь отраслевых Дней поставщика по направлениям: судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, индустрия гостеприимства, медицинское производство, нефтехимия, легкая и деревообрабатывающая промышленность, пассажирские перевозки и логистика. В мероприятиях приняло участие более 700 предпринимателей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что около 200 предпринимателей стали участниками Дня поставщика по направлению "Нефтехимическая отрасль".