Троян с имитацией сообщений от банков атакует россиян Экономика

Вирус троян, который имитирует пуш-уведомления от банков, распространяется в России. О новой схеме "Известиям" сообщил гендиректор SafeTech Денис Калемберг.

По его словам, когда вирус попадает в телефон, то он блокирует экран, при этом на экране начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В этот же момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета.

Денис Калемберг уточнил, что дальше схема может разниться: злоумышленники либо выманивают данные для реального входа в онлайн-банк, либо просят самостоятельно перевести деньги на "безопасный счет".

О мошеннических действиях с использованием троянов, имитирующих пуш-уведомления, "Известиям" также рассказали волонтеры Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). В АРФГ уточнили, что у всех, кто сталкивался с такой схемой, смартфон был на Android, а антивируса в нем не стояло. Кроме того, подобные случаи известны и в Почта Банке, сказали в его пресс-службе.

"ЦБ рекомендует гражданам не переходить по неизвестным ссылкам, не скачивать какие-либо мобильные приложения и программы по просьбе неизвестных лиц, а также советует установить антивирус и регулярно его обновлять. Кроме того, нельзя сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, в том числе коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений, под каким бы предлогом или каким бы способом их ни пытались узнать", — сообщили в Банке России.

Ранее сообщалось, что эксперты предупреждают россиян о крупной волне мошеннических атак осенью.