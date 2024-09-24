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Общество

"Белые хакеры" оценят уязвимость сайта нижегородского правительства

01 октября 2024 12:42  [102] Общество
 

 

Фото: stock.adobe.com

"Белые хакеры" определят слабые стороны сайта правительства Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Нижегородская область стала четвертым субъектом РФ, который запустил программу на платформе "BI.ZONE Bug Bounty".

Портал регионального кабмина, который ежедневно посещают тысячи граждан, подвергается регулярным кибератакам с 2022 года. 

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова,  к поиску слабых мест госпортала привлекаются так называемые "белые хакеры".  Их задача - найти возможные точки входа для злоумышленников. По результатам работы "белых хакеров" специалисты смогут усилить защиту портала.

"BI.ZONE Bug Bounty" — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Ранее здесь были запущены программы Ленинградской и Волгоградской областей, Сбера, VK, "Т-Банка", группы компаний "Астра" и других.

Напомним, что обеспечение безопасности цифрового пространства, защита персональных данных граждан, защита от киберугроз и обучение граждан защите своих цифровых данных — одна из задач национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Поволжье стало лидером по количеству DDoS-атак в первом квартале 2024 года.

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Теги:
IT Правительство Нижегородской области Технологии
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