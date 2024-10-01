ГИБДД зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с участием детей при управлении самокатами с начала 2024 года, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Нижнему Новгороду, полковник полиции Валерий Иванов на пресс-конференции в НОИЦ 9 октября.

В результате этих ДТП 45 детей получили различные травмы. Из них 14 юных нижегородцев грубейшим образом нарушили правила дорожного движения.

"Кроме того, с начала этого года зарегистрировано 15 случаев наезда детей при управлении самокатами на пешеходов и 18 случаев столкновения с другими самокатчиками или падений при наезде на различные препятствия", - рассказал Иванов.

Он также уточнил, что больше всего ДТП с участием детей-самокатчиков произошло в Автозаводском районе – 12 случаев, 8 ДТП отмечено в Советском районе и 7 - в Нижегородском.

"Чаще всего в ДТП на самокатах попадают юные нижегородцы в возрасте от 13 до 15 лет. Реже – дети от 7 до 12 лет", - пояснил Валерий Иванов.

Напомним, более 160 ДТП с участием детей произошло в Нижнем Новгороде.