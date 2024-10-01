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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода закупит мобильные городки БДД в 2025 году

09 октября 2024 18:45  [106] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Администрация Нижнего Новгорода планирует закупить мобильные игровые городки безопасности дорожного движения в 2025 году. Об этом заявил директор городского департамента образования Владимир Радченко на пресс-конференции в НОИЦ 9 октября.

По его словам, вопрос о выделении средств на закупку мобильных городков БДД будет прорабатываться при планировании бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год.

"Мы разработаем дорожную карту и определим, где разместятся эти городки безопасности на территории Нижнего Новгорода", - пояснил Радченко.

Начальник отдела ГИБДД по Нижнему Новгороду, полковник полиции Валерий Иванов добавил, что такие игровые городки в идеале должны работать в каждом образовательном учреждении города.

"Они стоят в районе 150 тысяч рублей. В настоящее время по одному игровому городку работает в каждом районе Нижнего Новгорода. В частности, хороший городок работает на базе школы № 55 в микрорайоне "Мещерское озеро". В нем занимаются дети не только этой школы, но и приезжают ученики из других образовательных учреждений города", - пояснил Иванов.

Напомним, ГИБДД зарегистрировала более 40 ДТП с участием детей на самокатах в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ГАИ Образование
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