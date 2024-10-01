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Общество

Студентов – победителей стипендиальной программы наградили на Автозаводской ТЭЦ

10 октября 2024 12:20  [68] Общество

На Автозаводской ТЭЦ 9 октября состоялось чествование победителей стипендиальной программы Эн+. Успешные студенты-энергетики получили поздравительные письма от промышленника Олега Дерипаски и на протяжении следующего учебного года будут получать именную стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения.
 
Конкурс на получение стипендий для перспективных студентов профильных вузов и ссузов по направлениям "медицина", "педагогика", "металлургия" и "энергетика" впервые был проведен в 2021 году. Его цель – адресная поддержка молодых специалистов, планирующих работать по специальности.
Количество участников и география конкурса с каждым годом растет. Так, в этом году по стране было подано 800 заявок, 40 из них – от студентов из Нижегородской и Ивановской областей. При оценке конкурсных заявок жюри смотрело не только на академическую успеваемость кандидатов, но и реализуемые исследования и научные проекты, участие в общественных и волонтерских движениях. По направлению "Энергетика" в финал вышли 13 студентов из ПФО, 5 стали стипендиатами. Двое обучаются в НГТУ им Алексеева, двое – в Ивановском государственном энергетическом университете, а единственная девушка-победитель – в Балахнинском филиале ННГУ им. Лобачевского.
 
"Я участвую в конкурсе второй год подряд. За прошлый год благодаря стипендии смог приобрести производительный компьютер, необходимый для моего исследования. Я работаю над проектом по моделированию и оптимизации электрической части станции в составе гибридного автономного электрического комплекса. В этом году продолжу свою работу. Такие конкурсы и возможность посетить предприятия холдинга Эн+ очень мотивируют", - поделился студент 4 курса бакалавриата НГТУ им. Р.Е. Алексеева Андрей Кралин.
 
После торжественной части ребята смогли в неформальной обстановке пообщаться с энергетиками, задать вопросы о работе предприятий и возможностях прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
 
"Одна из главных целей стипендиальной программы – привлечение заинтересованной молодежи в отрасль. В Эн+ у молодых специалистов практически безграничные возможности для старта карьеры. На наших предприятиях мы реализуем систему наставничества, есть корпоративный университет для сотрудников, программы "Моя карьера" и "Лидер Эн+", позволяющие постоянно развиваться личностно и профессионально, строить как горизонтальную, так и вертикальную карьеру. Продумана и материальная поддержка: есть компенсация жилья, льготная ипотека. С заинтересованными ребятами мы готовы начать сотрудничество еще в процессе их обучения: активно принимаем студентов на практику с предложением дальнейшего трудоустройства", - рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
 
Заинтересованность в сотрудничестве подтвердили и присутствовавшие на мероприятии представители учебных заведений - директор Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Евгения Хансуварова и заместитель директора Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства Владимир Воробьев.
 
"У нас достигнута договорённость с компанией "Эн+" по подготовке кадров для их энергетических предприятий в Нижнем Новгороде. ГК "Волгаэнерго" будет обеспечивать учебно-производственные практики студентов на своих объектах, а с нашей стороны будут согласованы образовательные программы для подготовки кадров нужной квалификации", - отметила заместитель министра образования Нижегородской области Елена Перенкова.
 
Для участников встречи провели экскурсию по Автозаводской ТЭЦ, во время которой студенты своими глазами могли увидеть все производственные процессы и задать вопросы. После личного знакомства с теплоэлектростанцией желание работать в профессии у будущих энергетиков усилилось.
 
"Мне очень понравилось! Хочу сюда на преддипломную практику", - поделилась Екатерина Безуглова, студентка 4 курса СПО филиала ННГУ им. Лобачевского в Балахне.

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Теги:
Автозаводский район Образование Эн+
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