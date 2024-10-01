Сергей Морозов призвал существенно обновить политику протекционизма в РФ Политика

Фото: Telegram-канал Сергея Морозова

Политика протекционизма в России должна быть обновлена. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы РФ по региональной политике и МСУ Сергей Морозов на выездной стажировке "Федеральная практика в ПФО", которая проходит в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке 10 октября.

По его словам, нужно сделать всё возможное, чтобы экономика России росла высокими темпами, значительно выше мировых.

"Именно поэтому мы запустили в "Единой России" огромный проект ("Выбирай своё" - прим.ред.), который направлен на развитие науки, технологии и промышленности. Мы должны существенно обновить политику протекционизма, продвижения и маркетинга, а также заниматься популяризацией отечественной продукции. Кто-то может сказать, что это невозможно в сегодняшних условиях, но это не так. Наши деды буквально 100, 90 лет назад смогли, сможем и мы", - считает парламентарий.

Депутат Госдумы напомнил, что именно в то время лучшие люди страны стали записываться и вступать в ведущую партию. Тогда же появились великие стройки и предприятия, а люди решались на трудовые подвиги.

"И в те времена такие люди говорили: считайте нас коммунистами. Перефразируя на сегодняшний день, эта речь будет звучать так: считайте меня членом партии "Единой России" и команды президента России Владимира Путина. В течение последних федеральных практик многие приняли решение вступить команду президента РФ - в "Единую Россию",- рассказал Сергей Морозов.

Напомним, Нижегородская область показала рекордный рост развития промышленности со времен СССР.