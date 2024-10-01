Отопление поступает во все школы и детсады Нижнего Новгорода

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Отопление включено во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Глава города Юрий Шалабаев проинспектировал детские сады № 160 и № 394 в Ленинском и Сормовском районах, где пообщался с детьми и их родителями.
"Во всех 154 школах и 302 детских садах есть тепло, в часть учреждений тепло дали еще до официального старта отопительного сезона по заявкам руководителей. В этом году хорошо поработали с прогнозом погоды и достаточно плавно входим в отопительный сезон", - подчеркнул Шалабаев.
Мэр Нижнего Новгорода добавил, что крупных аварий на теплосетях не зарегистрировано, а существующие вопросы по теплу оперативно устраняются.
"Еще раз хочу напомнить жителям, что в городе работают горячие линии. Если вопрос касается тепла в квартирах, то это бывает связано с завоздушиванием внутридомовой системы отопления. Этот оперативно должно решаться ДУКами", - отметил градоначальник.
Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал с 1 октября.
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