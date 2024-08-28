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Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября

21 сентября 2024 09:50  [100] Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

"Исходим из реальной ситуации с погодой: в конце сентября средняя температура днём не опустится ниже 18-20 градусов, в какие-то дни будет даже теплее. Пару дней прогнозируется небольшое понижение температуры. В такой ситуации со включенным отоплением дома будет некомфортно"-написал глава города.

По словам Юрия Шалабаева, городской Аналитический центр пришёл к выводу, что самый оптимальный срок подачи тепла – это начало октября. По нормативам, подача тепла в Нижнем Новгороде должна была начаться примерно с 8 октября. Однако, синоптики прогнозируют ежедневные осадки. Поэтому было принято решение не дожидаясь нормативов включить тепло раньше.

Ранее сообщалось, что муниципальные учреждения соцсферы готовы к отопительному сезону на 99%. 

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде к отопительному сезону готовы около 97% многоквартирных домов.

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Теги:
ЖКХ Отопительный сезон Теплоснабжение
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