Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября Общество

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

"Исходим из реальной ситуации с погодой: в конце сентября средняя температура днём не опустится ниже 18-20 градусов, в какие-то дни будет даже теплее. Пару дней прогнозируется небольшое понижение температуры. В такой ситуации со включенным отоплением дома будет некомфортно"-написал глава города.

По словам Юрия Шалабаева, городской Аналитический центр пришёл к выводу, что самый оптимальный срок подачи тепла – это начало октября. По нормативам, подача тепла в Нижнем Новгороде должна была начаться примерно с 8 октября. Однако, синоптики прогнозируют ежедневные осадки. Поэтому было принято решение не дожидаясь нормативов включить тепло раньше.

Ранее сообщалось, что муниципальные учреждения соцсферы готовы к отопительному сезону на 99%.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде к отопительному сезону готовы около 97% многоквартирных домов.