Муниципальные учреждения соцсферы готовы к отопительному сезону на 99% Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова. В мероприятии также приняли участие депутаты регионального парламента, представители Роспотребнадзора, ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний.

Главной темой повестки дня, включавшей четыре вопроса, стала подготовка города к предстоящему отопительному периоду. Основной доклад был представлен профильным департаментом администрации города.

Теплоэнергетический комплекс Нижнего Новгорода включает 250 источников тепловой энергии, 198 теплопунктов, тепловых насосных станций и 2717 км теплосетей. В настоящее время на 99% к эксплуатации подготовлены 247 источников тепловой энергии и сто процентов теплосетей. На 100% готовы 32 насосные станции и на 100% – теплопункты (166 ед). Работы по остальным объектам ведутся в штатном режиме. Объем финансирования мероприятий по подготовке к отопительному сезону составляет 1,7 млрд рублей.

"Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений соцсферы готовы на 100%, без учета учреждений, здания которых находятся на капитальном ремонте и в которых учебный и воспитательный процессы не ведутся (из 555 подготовлено 549 объектов). Регламентные работы с оформлением паспортов готовности завершены на 93% многоквартирных домов. С начала сентября теплоснабжающие организации приступили к пробным топкам", – пояснила исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева.

В ходе выступления были также озвучены планы по ремонту и модернизации сетей. До конца года должны быть заменены 170 км трубопроводов теплоснабжения (текущая готовность составляет 55%). Часть работ будет продолжена и в зимний период с использованием временных схем теплоснабжения. Кроме того, за счет привлечения финансирования в рамках региональной программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" запланирован капремонт 12 км теплотрасс. В целях повышения надежности теплоснабжения в нормативное состояние будут приведены участки сетей, на которых во время прошедшего отопительного сезона отмечались технические проблемы. В их числе объекты на перекрестках улиц Ижорской-Невзоровых, Славянской-Тверской-Студеной, на улицах Ларина, Белинского, Коминтерна, Климовской, Баренца, Пугачева, на бульваре Мира, в переулке Союзном и на проспекте Кораблестроителей.

В ходе обсуждения вопроса депутаты высказали в адрес выступавших целый ряд рекомендаций, касающихся более тесного взаимодействия с населением, информирования жителей о том, куда обращаться в случае аварийной ситуации, сокращения сроков проведения работ на центральных участках города и пр.

"В целом, процесс подготовки города к отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным планом. Депутаты еще раз обратили внимание ответственных на необходимость наладить процесс информирования населения по всем вопросам, связанным с организацией отопительного сезона. Более эффективно использовать для этого возможности средств массовой информации, ресурсы ДУКов и рекламной службы города – социально важную информацию рекомендуется размещать на квитанциях по оплате ЖКУ, в лифтах, на цифровых экранах в общественном транспорте", – сообщил Карим Ибрагимов по итогам заседания комиссии.

Ранее сообщалось, что около 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде.