Эксперты оценили изменения в работе маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На очередном заседании экспертной группы по работе общественного транспорта Нижегородской агломерации основной темой обсуждения стали недавние и предстоящие изменения в работе ряда маршрутов общественного транспорта в областном центре.

Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, в октябре возобновят работу автобусные маршруты А-29 и А-39. Маршрут А-29 будет курсировать от завода "Красное Сормово" до автовокзала "Щербинки" вместо маршрутки Т-29, у которой закончилось свидетельство на перевозки. Новый маршрут будет следовать через Сормовское шоссе, автовокзал "ТПУ Канавинский", метромост и далее по проспекту Гагарина до автовокзала "Щербинки".

С 15 октября, в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Кузнечиха, возобновит движение маршрут А-39. Он улучшит транспортную связь микрорайона Кузнечиха-2 с центральной частью города, площадью Советской, улицей Родионова. Автобусы будут следовать по измененному маршруту - через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова, Минина.

"А-39 частично дублирует А-16, выпуск на котором из-за проблем с водителями пока оставляет желать лучшего. Обслуживать возобновленный маршрут будет частный перевозчик по коротким контрактам. Когда НПАТ сможет улучшить работу по маршруту А-16, необходимость в А-39 отпадет", – отметил Денис Рябинин.

Кроме этого, с 11 ноября, также в связи с окончанием свидетельства на пассажирские перевозки, Т-31 перейдет на работу по государственному контракту и будет переименован в А-31.

Из принятых в октябре решений по изменению маршрутов наиболее эффективным заместитель министра транспорта назвал введение маршрута А-86. Сегодня на линии работают в среднем 13 машин против 4-5, работавших на Т-86, также обновлен подвижной состав. Теперь автобусы работают до более позднего времени. А-86 значительно улучшил транспортную связь между микрорайоном Молитовский и станцией метро "Пролетарская". Кроме этого, маршрут частично компенсирует работу Т-76, перевозчик которого не очень качественно справляется с обслуживанием своего маршрута.

Среди основных проблем, которые не удалось решить в сентябре – октябре, Денис Рябинин назвал нехватку транспортных средств на А-69, недостаточное транспортное обслуживание микрорайона Юг и сбои в работе А-32 и А-34.

"Мы понимаем, что транспорт в Нижнем Новгороде работает далеко не так, как этого хотелось бы горожанам. Но в условиях постоянного дефицита водителей, ограниченных возможностей у перевозчиков по обновлению техники стараемся найти оптимальную схему на основе математической модели, которая была разработана институтом "Стройпроект". Мы исключаем те маршруты, которые наиболее дублируют другие, добавляя на них подвижной состав. Так, например, пассажиры с Т-44 и Т-13 перераспределились на А-11 и на электробусные маршруты Э-12 и Э-14. Кроме того, изменения вносятся на основе предложений, которые поступают от граждан, а также ежедневного анализа пассажиропотока", – заявил заместитель министра транспорта.

"С начала сентября до начала октября, после введения изменений в работу ряда маршрутов, пассажиропоток в общественном транспорте Нижнего Новгорода не только не уменьшился, но даже возрос на 4,6%. С отмененных маршрутов он перераспределился", – сообщил директор ООО "Ситикард" (оператор автоматизированной системы оплаты проезда) Юрий Рябиков.

Он подчеркнул, что самая большая проблема в работе транспорта столицы Приволжского федерального округа – дорожные пробки.

"Сколько бы мы ни покупали автобусов, ни принимали на работу водителей, они все равно в итоги встанут в пробки. Без повсеместного введения выделенных полос для общественного транспорта, жесткого контроля движения на них, развития магистральных и подвозящих маршрутов, расширения пересадочной системы не обойтись", – отметил эксперт.

На вопрос уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислицыной о возобновлении бесперебойного движения трамвайных маршрутов №6 и №7 директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский ответил, что благоустройство на данных маршрутах завершится в ноябре. При этом без реконструкции пока останется участок протяженностью около 700 метров у Смоленской церкви на улице Гордеевской. В будущем году ремонт на нем будет совмещен с заменой канализационного коллектора, который находится под трамвайными путями.

Также стало известно, что в ближайшее время планируется запуск трамваев по верхней части городского кольца с поворотом направо от улицы Ошарской на улицы Верхне-Печерскую, Пискунова и Черный пруд. До конца года будет запущен трамвайный маршрут от 6-й проходной ГАЗа до улицы Малышева. В эти же сроки планируется снятие ограничений на движение транспорта на улице Белинского от ул. Ошарской до ТРЦ "Небо".

Ранее сообщалось, что маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей.