"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2024 07:08  [6] Эксперты оценили изменения в работе маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде
10 октября 2024 19:35  [301] Эксперт посоветовал россиянам не оставлять лишнюю информацию о себе в интернете
10 октября 2024 19:04  [395] Николай Сатаев и Владимир Тарасов открыли сквер Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая
10 октября 2024 18:54  [319] Парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября
10 октября 2024 18:37  [306] В Нижегородской области стартовал образовательный проект "Микроинфлюенсеры будущего"
10 октября 2024 18:19  [298] Свыше 16,5 тысяч сеянцев сосны высадили в рамках акции "Сохраним лес" в Нижегородской области
10 октября 2024 17:46  [298] Новый модульный отель открылся в Дзержинске в рамках нацпроекта 
10 октября 2024 17:45  [320] Владимир Якушев: "Финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий" является одним из приоритетов "Единой России"
10 октября 2024 17:34  [279] Отопление поступает во все школы и детсады Нижнего Новгорода
10 октября 2024 17:24  [291] Две детские площадки отремонтировали в Приокском районе
Общество

Эксперты оценили изменения в работе маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде

11 октября 2024 07:08  [6] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На очередном заседании экспертной группы по работе общественного транспорта Нижегородской агломерации основной темой обсуждения стали недавние и предстоящие изменения в работе ряда маршрутов общественного транспорта в областном центре.

Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин, в октябре возобновят работу автобусные маршруты А-29 и А-39. Маршрут А-29 будет курсировать от завода "Красное Сормово" до автовокзала "Щербинки" вместо маршрутки Т-29, у которой закончилось свидетельство на перевозки. Новый маршрут будет следовать через Сормовское шоссе, автовокзал "ТПУ Канавинский", метромост и далее по проспекту Гагарина до автовокзала "Щербинки".

С 15 октября, в связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона Кузнечиха, возобновит движение маршрут А-39. Он улучшит транспортную связь микрорайона Кузнечиха-2 с центральной частью города, площадью Советской, улицей Родионова. Автобусы будут следовать по измененному маршруту - через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова, Минина.

"А-39 частично дублирует А-16, выпуск на котором из-за проблем с водителями пока оставляет желать лучшего. Обслуживать возобновленный маршрут будет частный перевозчик по коротким контрактам. Когда НПАТ сможет улучшить работу по маршруту А-16, необходимость в А-39 отпадет", – отметил Денис Рябинин.

Кроме этого, с 11 ноября, также в связи с окончанием свидетельства на пассажирские перевозки, Т-31 перейдет на работу по государственному контракту и будет переименован в А-31

Из принятых в октябре решений по изменению маршрутов наиболее эффективным заместитель министра транспорта назвал введение маршрута А-86. Сегодня на линии работают в среднем 13 машин против 4-5, работавших на Т-86, также обновлен подвижной состав. Теперь автобусы работают до более позднего времени. А-86 значительно улучшил транспортную связь между микрорайоном Молитовский и станцией метро "Пролетарская". Кроме этого, маршрут частично компенсирует работу Т-76, перевозчик которого не очень качественно справляется с обслуживанием своего маршрута.

Среди основных проблем, которые не удалось решить в сентябре – октябре, Денис Рябинин назвал нехватку транспортных средств на А-69, недостаточное транспортное обслуживание микрорайона Юг и сбои в работе А-32 и А-34.

"Мы понимаем, что транспорт в Нижнем Новгороде работает далеко не так, как этого хотелось бы горожанам. Но в условиях постоянного дефицита водителей, ограниченных возможностей у перевозчиков по обновлению техники стараемся найти оптимальную схему на основе математической модели, которая была разработана институтом "Стройпроект". Мы исключаем те маршруты, которые наиболее дублируют другие, добавляя на них подвижной состав. Так, например, пассажиры с Т-44 и Т-13 перераспределились на А-11 и на электробусные маршруты Э-12 и Э-14. Кроме того, изменения вносятся на основе предложений, которые поступают от граждан, а также ежедневного анализа пассажиропотока", – заявил заместитель министра транспорта.

"С начала сентября до начала октября, после введения изменений в работу ряда маршрутов, пассажиропоток в общественном транспорте Нижнего Новгорода не только не уменьшился, но даже возрос на 4,6%. С отмененных маршрутов он перераспределился", – сообщил директор ООО "Ситикард" (оператор автоматизированной системы оплаты проезда) Юрий Рябиков.

Он подчеркнул, что самая большая проблема в работе транспорта столицы Приволжского федерального округа – дорожные пробки.

"Сколько бы мы ни покупали автобусов, ни принимали на работу водителей, они все равно в итоги встанут в пробки. Без повсеместного введения выделенных полос для общественного транспорта, жесткого контроля движения на них, развития магистральных и подвозящих маршрутов, расширения пересадочной системы не обойтись", – отметил эксперт.

На вопрос уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Оксаны Кислицыной о возобновлении бесперебойного движения трамвайных маршрутов №6 и №7 директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский ответил, что благоустройство на данных маршрутах завершится в ноябре. При этом без реконструкции пока останется участок протяженностью около 700 метров у Смоленской церкви на улице Гордеевской. В будущем году ремонт на нем будет совмещен с заменой канализационного коллектора, который находится под трамвайными путями.

Также стало известно, что в ближайшее время планируется запуск трамваев по верхней части городского кольца с поворотом направо от улицы Ошарской на улицы Верхне-Печерскую, Пискунова и Черный пруд. До конца года будет запущен трамвайный маршрут от 6-й проходной ГАЗа до улицы Малышева. В эти же сроки планируется снятие ограничений на движение транспорта на улице Белинского от ул. Ошарской до ТРЦ "Небо".

Ранее сообщалось, что маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph