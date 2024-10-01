Маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Маршрут трамвая №27 сократят в Нижнем Новгороде из-за ремонта трамвайных путей на улице Бекетова с 14 октября. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Трамваи № 27 "Московский вокзал – Трамвайное депо №1" будут курсировать до остановки "Улица Кулибина".

"С 14 октября трамвай будут следовать в прямом направлении – от Московского вокзала до остановки "Улица Кулибина", а в обратном - от остановки "площадь Лядова – до Московского вокзала", - пояснили в ЦРТС.

По данным ООО "Экологические проекты", ремонт планируется проводить без полного закрытия движения по улице Бекетова.

Напомним, автобусы А-31 начнут курсировать по маршруту Т-31 в Нижнем Новгороде с ноября.

Также ранее сообщалось, что маршрут автобуса T-86 скорректировали в Нижнем Новгороде.