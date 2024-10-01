Новый газопровод построили от Чкаловска до Ивановской области

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Межпоселковый газопровод протяженностью 16,5 км от села Новинки в Чкаловском районе Нижегородской области до границы Ивановской области ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".
Благодаря строительству газопровода в будущем будет газифицировано село Соломаты, а также деревни Щетинино, Колобово, Железово, Кодочиги и Большое Якунино в Чкаловском районе Нижегородской области.
"Проект реализован благодаря взаимодействию двух регионов, объект станет источником газоснабжения населенных пунктов Нижегородской и Ивановской областей", - подчеркнул гендиректор АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Михаил Морозов.
Отметим, что строительство газопровода велось по программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы.
Напомним, "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области.
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