Новый газопровод построили от Чкаловска до Ивановской области Общество

Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Межпоселковый газопровод протяженностью 16,5 км от села Новинки в Чкаловском районе Нижегородской области до границы Ивановской области ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород".

Благодаря строительству газопровода в будущем будет газифицировано село Соломаты, а также деревни Щетинино, Колобово, Железово, Кодочиги и Большое Якунино в Чкаловском районе Нижегородской области.

"Проект реализован благодаря взаимодействию двух регионов, объект станет источником газоснабжения населенных пунктов Нижегородской и Ивановской областей", - подчеркнул гендиректор АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" и ООО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" Михаил Морозов.

Отметим, что строительство газопровода велось по программе развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021–2025 годы.

Напомним, "Газпром" начинает работу по догазификации 270 СНТ в Нижегородской области.