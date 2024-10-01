Строительство 12 школ ведется в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел выездное совещание с представителями регионального минстроя, министерства образования и науки, инспекции госстройнадзора по вопросу строительства школ в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники совещания осмотрели строительство второго корпуса школы № 2 в центре Бора и трех школ в Нижнем Новгороде - в районе деревни Кузнечиха, на улице Украинской и на улице Космической.

Так, в здании школы на 800 мест в районе деревни Кузнечиха помимо учебных кабинетов, предусмотрен актовый зал на 378 мест, справочно-информационный центр с книгохранилищем и медиатекой, два спортзала, залы ритмики и хореографии.

Трехэтажное здание школы на улице Украинской, рассчитанное на 825 учащихся, будет состоять из нескольких блоков. По проекту предусмотрены блоки учебных помещений для начальной школы, средних и старших классов и блок общешкольных помещений, соединенных между собой коридорами. В здании будут располагаться библиотека, медпункт, актовый зал, два физкультурно-спортивных зала, столовая.

"За семь лет в Нижегородской области будет построено боле 40 школ для более чем 30 000 детей! Таким достойным результатом не может похвастаться ни один нестоличный регион", - заявил Сергей Морозов.

Заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова уточнила, что новые школы строятся для замены ветхих зданий и для ухода от второй смены в образовательных учреждениях.

"На сегодня в Нижегородской области ведется строительство двенадцати школ на более чем 10,5 тысячи учебных мест. Четыре – в Нижнем Новгороде и по одной - в Арзамасе, Дзержинске, на Бору , в Кстовском, Воскресенском и Ардатовском районе, а также две - в Павловском", - рассказала Широкова.

Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал начало строительства школы лидерского уровня в Нижегородской области в 2024 году.