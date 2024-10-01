Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 октября 2024 13:10  [43] Строительство 12 школ ведется в Нижегородской области
11 октября 2024 12:25  [115] Вопросы импортозамещения и технологического лидерства обсудили специалисты на площадке партпроекта "Выбирай свое" в Нижнем Новгороде
11 октября 2024 12:06  [126] Около 58 км трамвайных путей реконструировано в Нижнем Новгороде
11 октября 2024 12:02  [121] Семь объектов по проекту "Вам решать!" предложили жители Ленинского района на 2025 год
11 октября 2024 11:46  [131] Андрей Гнеушев рассказал о готовности Харцызска к отопительному сезону
11 октября 2024 11:23  [144] Новый газопровод построили от Чкаловска до Ивановской области
11 октября 2024 11:10  [123] Почти 3 млн пассажиров перевезли "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом в этом году
11 октября 2024 10:48  [188] Дореволюционный аварийный дом снесут у Нижегородского цирка за 1,6 млн рублей
11 октября 2024 10:29  [158] Для нижегородских школьников проходят уроки финансовой грамотности
11 октября 2024 10:12  [189] Почти 30 новых граждан РФ поставили на воинский учет в Нижегородской области
Общество

Строительство 12 школ ведется в Нижегородской области

11 октября 2024 13:10  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов провел выездное совещание с представителями регионального минстроя, министерства образования и науки, инспекции госстройнадзора по вопросу строительства школ в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники совещания осмотрели строительство второго корпуса школы № 2 в центре Бора и трех школ в Нижнем Новгороде - в районе деревни Кузнечиха, на улице Украинской и на улице Космической.

Так, в здании школы на 800 мест в районе деревни Кузнечиха помимо учебных кабинетов, предусмотрен актовый зал на 378 мест, справочно-информационный центр с книгохранилищем и медиатекой, два спортзала, залы ритмики и хореографии.

Трехэтажное здание школы на улице Украинской, рассчитанное на 825 учащихся, будет состоять из нескольких блоков. По проекту предусмотрены блоки учебных помещений для начальной школы, средних и старших классов и блок общешкольных помещений, соединенных между собой коридорами. В здании будут располагаться библиотека, медпункт, актовый зал, два физкультурно-спортивных зала, столовая.

"За семь лет в Нижегородской области будет построено боле 40 школ для более чем 30 000 детей! Таким достойным результатом не может похвастаться ни один нестоличный регион", - заявил Сергей Морозов.

Заместитель министра образования и науки региона Любовь Широкова уточнила, что новые школы строятся для замены ветхих зданий и для ухода от второй смены в образовательных учреждениях.

"На сегодня в Нижегородской области ведется строительство двенадцати школ на более чем 10,5 тысячи учебных мест. Четыре – в Нижнем Новгороде и по одной - в Арзамасе, Дзержинске, на Бору , в Кстовском, Воскресенском и Ардатовском районе, а также две - в Павловском", - рассказала Широкова.

Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал начало строительства школы лидерского уровня в Нижегородской области в 2024 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
07 июня 2023 15:50  [1303] Участок под школу для одаренных детей согласован Советом по земельным отношениям
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph