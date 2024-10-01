Маршруты четырех автобусов изменятся в Сормове из-за демонтажа ж/д переезда Общество

Четыре автобуса будут следовать по измененным маршрутам в Сормовском районе Нижнего Новгорода из-за демонтажа бесхозного железнодорожного переезда. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Работы по демонтажу железнодорожного переезда будут проходить завтра, 12 октября, с 8:00 до 15:00 на пересечении улицы Коммунальной и Сормовского шоссе.

Как отметили в ЦРТС, в это время автобусы А-9, А-18 и Т-24 будут следовать через Сормовское шоссе, улицы Совхозную, Мориса Тореза, Куйбышева и Акмолинскую, а в обратном направлении - без изменений.

Автобусы А-25 в направлении улицы Левинка будут следовать через Сормовское шоссе, улицы Совхозную, Мориса Тореза, Куйбышева, Акмолинскую и Бурнаковскую.

Напомним, маршрут автобуса T-86 скорректировали в Нижнем Новгороде.