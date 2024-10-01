Локомотив с двумя грузовыми вагонами сошел с путей под Нижним Новгородом

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Локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов на станции Правдинск в Балахнинском районе Нижегородской области 11 октября. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, локомотив с двумя грузовыми вагонами-платформами сошел с ж/д путей при выполнении маневровых работ.
Опрокидывания подвижного состава не произошло. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время на месте проводятся восстановительные работы", - пояснили в надзорном ведомстве.
На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор вместе со следственно-оперативной группой.
Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, пассажирский вагон сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде.
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