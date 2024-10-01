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Общество

Локомотив с двумя грузовыми вагонами сошел с путей под Нижним Новгородом

11 октября 2024 15:43  [99] Общество

Фото: Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры

Локомотив с двумя вагонами сошел с рельсов на станции Правдинск в Балахнинском районе Нижегородской области 11 октября. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, локомотив с двумя грузовыми вагонами-платформами сошел с ж/д путей при выполнении маневровых работ.
Опрокидывания подвижного состава не произошло. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Задержек движения поездов не допущено. В настоящее время на месте проводятся восстановительные работы", - пояснили в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал Нижегородский транспортный прокурор вместе со следственно-оперативной группой.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, пассажирский вагон сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Балахнинский район ГЖД
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