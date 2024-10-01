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Общество

Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить в Нижнем Новгороде

11 октября 2024 18:02  [180] Общество

Фото: admgor.nnov.ru

Общественные обсуждения по будущему проекту комплексного развития территорий в границах улицы Богдановича и Казанского шоссе стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте муниципалитета.

В рамках проекта КРТ планируется продолжить микрорайон "Печерская гряда". На участке 3,9 га будет построен жилой комплекс из трех высотных домов, объединенных стиллобатной частью с подземной парковкой и многофункциональным общественным центром.

В центре предполагается разместить продуктовый супермаркет, кафе, фут-корт, ресторан с террасой на кровле, а также торговые ряды.

"Многофункциональный центр будет предусмотрен для жителей микрорайона "Верхние Печеры" и приезжающих гостей в транспортно-пересадочный узел Казанского направления. В рамках проекта КРТ будет реконструирован и модернизирован существующий диспетчерский пункт с распределением пассажиров пригородного и городского сообщения, предполагается создание удобных площадок для посадки-высадки пассажиров и площадок отстоя для водителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, вдоль Казанского шоссе планируется разбить сквер с озелененными пространствами и велодорожками.

Общая жилая площадь домов составит 39,6 кв. метров. В жилом комплексе планируется обустроить парковки на 466 машин.

Общественные обсуждения продлятся до 18 октября.

Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.

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Теги:
дома Строительство
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