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Общество

Трассу отремонтировали между Нижегородской и Костромской областями

11 октября 2024 18:32  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик завершил ремонт участка трассы Красные Баки - Варнавино - Белышево - Ветлуга, соединяющей сразу три района Нижегородской области и Костромскую область. Об этом сообщает Главное управление автодорог региона.

На ремонт участка трассы длинной 13,7 км направили 333 млн рублей. Работы проводились по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

"Дорога является транзитом для всей северной части Нижегородской области. На участке от поселка Северный в сторону Варнавина трафик составляет около 1,5-2 тысяч автомобилей в сутки. При этом до ремонта участок дороги находился в депрессивном состоянии: ямы колеи, выбоины, трещины", - рассказал замначальника отдела по контролю за ремонтом и содержанием дорог Главного управления автодорог Нижегородской области Михаил Торопов.

На участке дороги подрядчик ликвидировал пучинообразование, уложил два новых слоя из асфальтобетона, а также установил 600 метров металлического барьерного ограждения.

Кроме того, завершается ремонт еще двух участков дороги на территории поселка Варнавино и в Ветлужском районе.

В Главном управление автодорог Нижегородской области добавили, что с 2019 года по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было отремонтировано около 85 км дороги Красные Баки - Варнавино - Белышево - Ветлуга, что составляет почти 60% от ее общей протяженности.

Напомним, дорожники завершили расширение 7 км арзамасской трассы до четырех полос.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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