АПЗ представил свою продукцию на Петербургском международном газовом форуме Бизнес

С 8 по 11 октября Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина представлял свою продукцию на Петербургском международном газовом форуме – одном из авторитетных бизнес-событий газовой индустрии.

Форум ведет свою историю с 2011 года и в 10-й раз проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Мероприятие ежегодно собирает представителей ведущих отраслевых компаний, экспертов и специалистов для обмена опытом и презентации передовых технологий и разработок в области газовой промышленности, включая добычу и транспортировку газа, газораспределение и газопотребление, а также проектирование и строительство в газовой отрасли.

Делегацию АПЗ возглавил генеральный директор Андрей Капустин. Цель участия в газовом форуме – изучение современных тенденций рынка, поиск новых заказчиков и поставщиков, вывод на рынок новых продуктов.

"Наше предприятие – постоянный участник форума, – отметил Андрей Капустин. – Здесь мы представляем и традиционно выпускаемую продукцию, и новые перспективные приборы. В наших планах и дальше развивать все направления гражданского производства. Есть совместные проекты с партнерами из других стран. Во время осмотра экспозиций общались с представителями предприятий-экспонентов, нашли точки соприкосновения. На форуме широко представлены арзамасские организации. Расходометрия, которая начиналась на АПЗ, разошлась другим предприятиям города и активно развивается".

Интерес участников и гостей выставки к продукции АПЗ был высокий. Специалисты завода разъясняли технические параметры приборов, отвечали на интересующие вопросы. Деловая программа форума была насыщенной. Ее ключевым событием стало пленарное заседание "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка", где обсуждалось текущее состояние и перспективы развития газовой отрасли.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Оксана Скопцова