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Происшествия

Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам свыше 1 млн рублей

13 октября 2024 09:51  [144] Происшествия

Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам свыше 1 млн рублей, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отдел полиции № 7 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило заявление от 72-летней женщины.

Нижегородская пенсионерка сообщила, что ей в мессенджере поступил звонок якобы от сотрудника банка.

Женщину убедили, что по её банковскому счету неустановленные лица пытаются совершить сомнительную финансовую операцию.

Пенсионерке сообщили, что для сохранности средств следует перевести сбережения на различные счета и продиктовали их номера. Нижегородка поддалась на уговоры.

Размер ущерба, причиненного нижегородке, составил 1 098 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Напомним, за прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 95 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, чаще всего злоумышленники прибегали к схемам: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Мошенничество при онлайн-покупке". В общей сложности нижегородцы потеряли около 70,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники под предлогом «денежной компенсации от государства» завладели сбережениями пожилой нижегородки.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ей положена крупная денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства. Для получения данной выплаты пенсионерке необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Звонивший убедил ее, что все расходы вернутся вместе с компенсацией. Поверив сказанному, женщина перевела деньги на указанный мошенником счет. 

 

 

 

 

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Теги:
Мошенничество
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