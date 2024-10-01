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Происшествия

Более 70 млн рублей потеряли за неделю нижегородцы из-за телефонных мошенников 

09 октября 2024 12:58  [117] Происшествия

За прошедшую неделю в Нижегородской области сотрудники полиции зарегистрировали 95 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, чаще всего злоумышленники прибегали к схемам: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Мошенничество при онлайн-покупке". В общей сложности нижегородцы потеряли около 70,5 млн рублей.

Так, с жительницей областного центра связались якобы сотрудники пенсионного фонда, банка и правоохранительной системы. Аферисты сообщили ей, что для сохранения сбережений и отмены операции по её банковскому счету, необходимо перевести деньги на указанные реквизиты. Таким образом, женщина перевела мошенникам 4 млн рублей личных сбережений и взятых в кредит 189 тысяч рублей. После чего мошенники вновь связались с потерпевшей и убедили пожилую нижегородку продать квартиру и передать деньги курьеру-риелтору. Пенсионерка послушно выполнила все действия и отдала мошенникам ещё более 4,5 млн рублей. На протяжении трех месяцев преступники убеждали нижегородку никому не рассказывать о причинах своих действий по перечислению денежных средств, оформлению займов и продаже недвижимости.

Другой случай произошел в Павлове. Здесь неизвестный предложил местной жительнице увеличить доход через инвестиции. Женщина согласилась и  оформила в разных банках два кредита на общую сумму 1,3 млн рублей. Полученные деньги потерпевшая перевела злоумышленникам счет через обменный пункт в Нижнем Новгороде. Через две недели женщина вновь внесла деньги на счет мошенников, но уже из личных сбережений. После того, как мошенники перестали выходить на связь, женщина обратилась за помощью в полицию. Общая сумма материального ущерба составила около 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудницу банка подозревают в пяти эпизодах мошенничества в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Мошенничество
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