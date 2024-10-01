Построенный на Окской судоверфи буксир "Печак" направился на ходовые испытания Экономика

Буксир-спасатель «Печак» ледового класса Arc4 проекта NE025, построенный на Окской судоверфи, направился на ходовые испытания на Горьковском водохранилище.



По информации Росморречфлота, судно построено по заказу ФГБУ «Морспасслужба».

Напомним, судно входит в серию пяти арктических буксиров-спасателей, которые строятся в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что два судна-бонопостановщика RBT2006 для компании "Транснефть-Приволга" заложили на судостроительном комплексе "Р-Флот" в Нижегородской области.

Длина судна-бонопостановщика RBT2006 составляет 19 метров, ширина — 5,5 метра, осадка - 1,25 метра. Мощность главных двигателей - 2x354 кВт, экипаж у судна - два человека, спецперсонал - два человека.

Напомним, судоверфи Нижегородской области спустили на воду более 30 судов различного назначения в 2023 году.

Среди них сухогрузы, суда на подводных крыльях, обстановочные суда, буксиры, краболовы и землесосы.

По словам главы региона Глеба Никитина, в Нижегородской области работает 13 судостроительных и судоремонтных предприятий, а также четыре конструкторских бюро.

"Компании специализируются на разработке и производстве самых разных судов - от плавучих причалов до скоростных на подводных крыльях. Предприятия обеспечены заказами на несколько лет вперед", - заявил губернатор.