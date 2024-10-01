Нижний Новгород занял 2 место по приросту средних зарплатных предложений Общество

Нижний Новгород занял 2 место, после Ижевска и Тольятти, по приросту средних зарплатных предложений. Об этом сообщила одна из организаций, работающей в сфере рекрутинга. По данным аналитиков этой организации средняя сумма, которую указывают работодатели в вакансиях, с лета прошлого года выросла на 21% В Нижнем Новгороде соискателям готовы платить около 73 901 рубль в месяц, при занятости в полный рабочий день.

Эксперты по подбору персонала подчеркнули, что данные складываются из усредненных значений тех показателей, которые предлагают работодатели. Реальные цифры зарплат могут отличаться от номинального размера начисляемой зарплаты работника, который может дополнительно получать премии, компенсации, бонусы, и другие выплаты.

Анализ зарплатных предложений от работодателей, показал, что по динамике роста Нижний уже опережает Москву и Санкт-Петербург, в которых за год средние зарплатные предложения увеличились на 16% и на 15% соответственно. В целом же по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год.

Мы предложили экспертам оценить наблюдаемый процесс и ответить на вопрос является ли такая динамика свидетельством растущего качества жизни в регионе и каких эффектов можно ждать при сохранении набранных темпов роста зарплатных предложений.

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского констатирует противоречивость явлений в экономике в целом.

"Рост зарплатных предложений - формулировка весьма деликатная, за которой может скрываться очень многое; чтобы говорить ответственно о социально-экономических причинах и эффектах этого явления, нужно привести много других показателей. Несмотря на явно позитивную эмоциональную окрашенность новостей о росте зарплат, предлагаемых работодателями, этот процесс может свидетельствовать о противоречивых явлениях в сфере труда, занятости и экономики в целом. Начать нужно с того, что декларируемая заработная плата нередко оказывается фикцией. Наши опросы показывают, что высокие доходы, указываемые в описании вакансий на сайтах, не соответствуют действительности и обусловлены возросшими требованиями к работнику и необходимостью трудиться в очень непростых условиях, с внеурочными, переработками и прочими неприятностями".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

Качество жизни в регионе оценивается на основе суммы индикаторов. Нередко система оценки построена на интегративных принципах, учитывающих различные показатели, но практически никогда на основе одного, отдельно взятого критерия. Что касается роста зарплатных предложений, то, насколько мне известно, этот критерий не входит в известные системы комплексной оценки качества жизни в регионах (например, такие как у "РИА Рейтинг"). Поэтому оценивать по этому показателю качество жизни в регионе, это все равно, что судить о перспективах демографии по тому, как надета кепка у мужа, вернувшегося домой под утро. Вместе с тем высокая динамика роста зарплатных предложений косвенно свидетельствует о некоторых процессах, происходящих в социально-экономической сфере. Во-первых, это свидетельство дефицита рабочих рук, а это достаточно травматичный для экономики фактор. Во-вторых, этот индикатор сигнализирует о рисках возникновения дисбаланса в системе социального обеспечения (это тот случай, когда пенсии и пособия не успевают за зарплатами). И, наконец, это фактор, который оказывает влияние на инфляционные процессы. Однако не стоит придавать этому показателю значения больше, чем он заслуживает. Его влияние на экономику и социальную сферу не носит стратегического характера, а выявленные риски остаются гипотетическими".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" отмечает, что нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы.

"Если зарплатные предложения при трудоустройстве рассматривать как индикатор состояния рынка труда, то приведенные данные могут свидетельствовать только о дефиците работников в регионе. Опираясь на усредненные данные, можно лишь предполагать, какие отрасли наиболее нуждаются в кадрах. Да и о квалификации этих работников усредненные данные мало что скажут. Более того, делать выводы на основании обработки вакансий, размещенных только на одном рекрутинговом ресурсе,тоже не совсем правильно. Кстати, другой аналогичный ресурс разместил свою аналитику, и которой следует, что нижегородцы стали чаще интересоваться новым местом работы. Если работодатели за год увеличили зарплатные предложения на 21%, то соискатели, обновивших свои резюме в сентябре стало больше на 24% относительно сентября прошлого года".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Согласно указанному исследованию работодатели Нижнего Новгорода активно повышали зарплатные предложения в текущем году, что отразилось в конкретных цифрах, а именно рост составил 21%. Очевидно, что в регионе есть дефицит кадров, что отчасти объясняется близостью к столице и оттоком соискателей туда, поэтому нижегородские работодатели интенсивнее конкурируют за сотрудников, вынужденно повышая заработную плату, создавая привлекательные соцпакеты и корпоративные преференции. Также активный рост средней суммы, которая указывается в вакансиях, связан с динамическим развитием определенных сфер промышленности и экономики в городе и регионе в целом, цифровой трансформацией бизнеса. Полагаю, что данная динамика роста зарплатных предложений сохранится и работодатели продолжат конкурировать за соискателей".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского обращает внимание на рост среднедушевого дохода у жителя Нижегородской области.

"К приведенным статистическим данным необходимо относиться с определенной долей осторожности. При анализе подобной статистики важно не забывать об изначальных базовых уровнях, на основании которых и проводятся динамические замеры. Если базовый уровень конкретного показателя невысокий, то и его увеличение в процентном соотношении далеко не всегда свидетельствует о по-настоящему качественных сдвигах в той или иной сфере. Согласно недавно опубликованным предварительным данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (Нижегородстат), реально располагаемые населением Нижегородской области денежные доходы за первый квартал 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с первым кварталом 2023 года. При этом, как показывает Нижегородстат, среднедушевой денежный доход жителей нижегородского региона в первом квартале 2024 года составил 50 759 рублей, что на 20,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"