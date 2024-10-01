Второй корпус школы № 134 построят в Нижнем Новгороде

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Проект нового корпуса школы № 134 в Приокском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте Единого реестра заключений проектной документации.
Новый корпус образовательного учреждения будет пристроен к зданию школы № 134 на улице 40 лет Победы.
Застройщиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода", проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Эм-Эм-Ти Рус".
Отметим, что члены Архитектурного совета в конце февраля 2022 года отправили проект трехэтажного пристроя к школе № 134 на доработку. Эксперты рекомендовали проектировщикам переосмыслить форму пристроя, а также продумать одновременную реконструкцию действующего здания школы.
Напомним, строительство 12 школ ведется в Нижегородской области.
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