Второй корпус школы № 134 построят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: mingrad-no.ru

Проект нового корпуса школы № 134 в Приокском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте Единого реестра заключений проектной документации.

Новый корпус образовательного учреждения будет пристроен к зданию школы № 134 на улице 40 лет Победы.

Застройщиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода", проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Эм-Эм-Ти Рус".

Отметим, что члены Архитектурного совета в конце февраля 2022 года отправили проект трехэтажного пристроя к школе № 134 на доработку. Эксперты рекомендовали проектировщикам переосмыслить форму пристроя, а также продумать одновременную реконструкцию действующего здания школы.

Напомним, строительство 12 школ ведется в Нижегородской области.