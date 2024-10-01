Две компании подали заявки для строительства моста из Подновья на Бор Общество

Эскизный проект моста в Подновье

Две компании подали в правительство Нижегородской области частные инвестиционные инициативы для строительства моста через Волгу из Подновья на Бор. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Вконтакте.

Нижегородец поинтересовался у главы региона Глеба Никитина о сроках строительства моста через Волгу из Подновья на Бор.

Представители нижегородского Минтранса ответили, что из-за высокой капиталоемкости строительства моста построить его за счет средств регионального бюджета не представляется возможным. Поэтому правительство региона направило предложения в федеральный центр по софинансированию строительства моста из средств федерального бюджета.

"Реализация проекта по строительству моста планируется по концессионному соглашению. В правительство Нижегородской области уже поданы частные инвестиционные инициативы от двух строительных компаний", - пояснили в ведомстве.

Напомним, прежним главой региона Валерием Шанцевым планировалось строительство двух новых мостов через Волгу в Нижнем Новгороде – дублера борского моста и моста в районе Подновья. Об этих планах он заявил в 2007 году. Объем инвестиций по мосту в Подновье тогда оценивался почти в 30 млрд рублей. В июле 2017 году дублер Борского моста был построен, а в ноябре этого же года стало известно, что по второму мосту проект заморожен.