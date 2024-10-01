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Общество

Фонд "Круг добра" помог в приобретении препарата для юного нижегородца с миодистрофией Дюшенна

14 октября 2024 18:26  [74] Общество

Благотворительный фонд "Круг добра" помог в приобретении дорогостоящего препарата для юного нижегородца с миодистрофией Дюшенна. Об этом сообщается на сайте организации.

"Элевидис" - это первый в мире препарат, который используется в терапии мышечной дистрофии Дюшенна. Он вводится однократно и лечит заболевание, которое еще недавно называли генетическим убийцей мальчиков №1 в мире.

Россия стала одной из первых стран, где это лекарство стало доступно, ведь оно считается одним из самых дорогих в мире. Его стоимость — около 3 млн долларов. Всего с конца июня фонд "Круг добра" закупил "Элевидис" для 43 детей из разных регионов России, в том числе Платону из Нижегородской области.

"Самый главный результат работы фонда – это спасенные жизни. Их уже более 26 тысяч. В каком бы уголке страны ребёнок ни проживал – как только подтверждается диагноз, фонд "Круг добра" предоставляет лечение, сколько бы оно ни стоило", – сказал председатель правления фонда "Круг добра", председатель Комиссии ОП РФ по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о симптомах психических расстройств.

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Теги:
Благотворительность Медицина и здоровье
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