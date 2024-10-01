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Общество

Превентивная обработка дорог от наледи ведётся в Нижнем Новгороде

15 октября 2024 08:58  [115] Общество

Дороги Нижнего Новгорода начали заблаговременно обрабатывать противогололёдными материалами в связи с понижением температуры, дождём и выпадением первого снега. Работа стартовала рано утром, до часа пик. Первоочередное внимание уделяется мостам, спускам и подъёмам, опасным поворотам и путепроводам.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что сегодня по прогнозам ожидается снег, а температура перешла через ноль, опустившись до небольшого минуса.

"Несмотря на то, что это далеко не те аномальные вызовы погоды, с которыми мы стали сталкиваться с завидной регулярностью, тем не менее спецтехника выехала на противогололёдную обработку. Если появится дополнительная необходимость, то дорожники готовы выехать на "просыпку". Дежурные бригады сформированы и следят за обстановкой", – сообщил градоначальник.

В городском дептрансе добавили, что вся спецтехника уже переоборудована "на зиму" и готова к работе. Из-за нестабильных погодных условий на особом контроле держат участки дорог повышенной опасности.

"Мы постоянно следим за прогнозом погоды и свою работу выстраиваем сообразно актуальным условиям, поэтому у нас всегда готовы дежурные бригады. Так, сегодня ночью, когда температура опустилась до минуса, техника дежурила рядом с мостами, путепроводами, на крупных дорожных развязках, готовая выехать на просыпку в случае формирования наледи. Всё проходит штатно, серьёзных заторовых ситуаций удалось избежать", – рассказали в департаменте.

Специалисты напомнили нижегородцам, что уже пора менять летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь резкого ухудшения погоды.

Ранее сообщалось. что потепление до +8...+10° прогнозируется в Нижегородской области на этой неделе.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Погода
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