Костюм Глеба Никитина сшит по заказу у российского производителя Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Костюм губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сшит по заказу у российского производителя, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее президент Владимир Путин спросил у главы региона про костюм во время церемония открытия новой ткацкой фабрики в Володарском муниципальном округе. Проект "Строительство ткацко-отделочного производства полного цикла" по импортозамещению при поддержке Фонда развития промышленности, Сбера и правительства Нижегородской области реализован на территории ТОР "Володарск".

Как рассказали в пресс-службе нижегородского правительства, костюм Глебу Никитину сшили на заказ мастера ателье бренда Alena Akhmadullina. Отмечается, что для пошива используется ткань российского производства.