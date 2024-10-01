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Общество

Костюм Глеба Никитина сшит по заказу у российского производителя

15 октября 2024 13:36  [139] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Костюм губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сшит по заказу у российского производителя, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее президент Владимир Путин спросил у главы региона про костюм во время церемония открытия новой ткацкой фабрики в Володарском муниципальном округе. Проект "Строительство ткацко-отделочного производства полного цикла" по импортозамещению при поддержке Фонда развития промышленности, Сбера и правительства Нижегородской области реализован на территории ТОР "Володарск".

Как рассказали в пресс-службе нижегородского правительства, костюм Глебу Никитину сшили на заказ мастера ателье бренда Alena Akhmadullina. Отмечается, что для пошива используется ткань российского производства.

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Теги:
Глеб Никитин Производство
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